FLACHI, Che viola! Mi aspetto un regalo da Commisso

"La Fiorentina ha sbagliato solo una partita, ovvero l'approccio alla gara col Venezia; poi per il resto ha sofferto solo nel secondo tempo contro l'Inter- parla così Francesco Flachi della prima parte di stagione dei viola. L'ex attaccante di Sampdoria e Fiorentina si è mostrato entusiasta per quanto fatto finora dalla squadra di Vincenzo Italiano, aggiungendo:- la cosa positiva è che cambiano gli interpreti in campo ma non la qualità, questo è segno di forza. Con questo ritmo, che non è comunque facile da mantenere, la Fiorentina lotterà per l'Europa. Per questo mi aspetto regali da Commisso a gennaio".

Flachi ha poi parlato anche di due grandi protagonisti del successo di Bologna, Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic: "Nico in questo contesto dà l'impressione di avere qualcosa di più rispetto agli altri. Uno che salta l'uomo con quella facilità fa la differenza, penso possa ancora crescere. La situazione di Vlahovic, nonostante lui continui a fare il suo, non è facile: vendendolo a giugno rischi di incassare meno. La soluzione migliore forse sarebbe quella di trovare un accordo a gennaio per poi tenerselo fino a giugno e darlo a questa squadra a fine stagione".