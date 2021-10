FIRICANO, Il Ko non deve cambiare la mentalità viola

Nel day-after di Fiorentina-Napoli, l'ex viola Aldo Firicano ha detto la sua sul match del Franchi: "Mi è piaciuta molto ieri la squadra di Spalletti, ha dimostrato maturità e solidità da squadra che può vincere lo scudetto. Ha aspettato un po' i viola e poi con la sua qualità ha vinto la partita. E Osimhen ha fatto la differenza, ha permesso al Napoli di giocare in leggera attesa per poi cercare degli spazi alle spalle dei difensori viola. La sensazione è che questo giocatore in questo momento sia determinante con la sua corsa e la sua imprevedibilità negli spazi. La Fiorentina invece ha la sua identità, gioca aggressiva e non deve farsi condizionare dal risultato. Deve forse perfezionarsi però un ko non deve creare incertezze, la mentalità deve essere questa; è vero che la Fiorentina ha perso ma non deve cambiare strategia. Il risultato alla fine poteva starci".