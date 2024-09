EX VIOLA, Si ferma Nico Gonzalez: out con l'Argentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La notte sudamericana ha regalato un successo convincente per dell'Argentina che a Buenos Aires, nel giorno in cui gli ottantamila del Monumental (e non solo) hanno salutato Angel Di Maria - uno dei calciatori più importanti nella storia della Selección che ha sfilato nel pre- e post-partita per ricevere il commovente abbraccio del suo popolo e decretare il ritiro dalla Nazionale - ha vinto a valanga sul Cile per una gara valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2026: in rete Mac Allister, Julian Alvarez e il redivivo Dybala (con tanto di dieci sulla schiena per l'assenza per infortunio di Messi), in una notte in cui c'è però da segnalare l'infortunio di Nico Gonzalez.

L'ex viola ha infatti abbandonato il campo attorno all'ora di gioco, subito dopo il vantaggio albiceleste: il motivo, come riportano dall'altra parte dell'Oceano, è da ricondurre a un problema alla caviglia sinistra che mette in apprensione l'Argentina in vista della sfida di martedì con la Colombia e la Juventus per la ripresa del campionato. A ora l'ex viola rimane in dubbio sia per l'incrocio coi cafeteros che per il match con l'Empoli alla ripresa. Oggi ci saranno ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio.