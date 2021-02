DI GENNARO, Inter? Vicende club non infastidiranno

Nel suo intervento a TMW Radio, l'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato anche dell'Inter, prossima avversaria della Fiorentina in campionato: "Con la Juve secondo me hanno giocato una buona partita, e nel secondo tempo meritavano il pareggio almeno: sono convinto che il discorso Coppa Italia non sia chiuso del tutto, anche se ora devono tornare subito a pensare al campionato. Non credo che le vicende societarie diano fastidio, Conte è abituato a lavorare in grandi contesti e i giocatori sono d'esperienza".