DI GENNARO, I club di A ascoltino di più Commisso

L'ex centrocampista viola Antonio Di Gennaro ha parlato delle ambizioni future delle squadre medio-piccole: "I club più forti si rafforzeranno anche dopo l'emergenza ma per esempio c'è la Fiorentina che con Commisso sta ponendo le basi per un progetto ambizioso e importante. Un progetto a 360° che parte dalla squadra, passa dallo stadio e dal centro sportivo e arriva anche al rilancio dell'immagine internazionale della società. Penso che Commisso dovrebbe essere ascoltato di più dagli altri club, perché può portare un vento nuovo in Serie A e magari anche qualche altro investitore. Spero che a Firenze gli lascino fare ciò che vuole, perché può portare in alto la squadra e dare una mano anche alla città".

E' giusta la ripartenza del campionato?

"Stando attenti al massimo alla sicurezza penso che si debba ripartire. Chiaro che i dubbi ce li abbiano tutti, soprattutto i calciatori. Ma se riusciamo a ripartire in sicurezza è giusto tornare in campo. Devono decidere tutti all'unanimità, ci vuole comunione di intenti sia in Lega che in FIGC che col governo. Se ripartirà la Serie A il finale sarà anomalo come il periodo che stiamo attraversando. Mi auguro che ciò possa avvenire e che nel contempo, possano ripartire anche tutte le altre aziende del paese, a cominciare dalle medie e dalle piccole imprese, che sono le più colpite dopo il passaggio di questo maledetto virus".