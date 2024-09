CORVINO, Rebic? Confidiamo in un giocatore importante

FirenzeViola.it

Nell'intervista concessa oggi a Tuttosport, il responsabile dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino si è soffermato anche su Ante Rebic, ex viola da poco approdato in Salento alla corte dei giallorossi: "Falcone, Baschirotto, Dorgu, Berisha, Ramadani, Gallo e via dicendo sono già seguiti anche da grandi club. E come vedete ci sono anche degli italiani... Rebic, a 30 anni, ha scelto il Lecce per ritrovare motivazioni forti e tornare il giocatore che si laureò vicecampione del mondo e vinse lo scudetto col Milan. Confidiamo di aver trovato un giocatore importante che può darci una grande mano".