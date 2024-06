CABRAL, Il Benfica non è convinto ed è pronto alla cessione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo appena un anno dal suo acquisto, il Benfica ha di fatto scaricato Arthur Cabral, arrivato dalla Fiorentina per circa 20 milioni di euro. L’ex giocatore del Basilea aveva comunque attirato l'attenzione di Rui Costa, il quale decise di investire una cifra importante. Tuttavia, l’adattamento di Cabral al calcio portoghese non è stato dei migliori, con un bottino di soli 6 gol in 28 apparizioni, ai quali si aggiunge il magnifico gol di tacco in Champions League contro il Salisburgo, che permise alla sua squadra di qualificarsi in extremis all’Europa League, invece di restare esclusi da ogni competizione europea.

Attualmente, la squadra della capitale del Portogallo ha in pugno Vangelis Pavlidis, attaccante greco sul quale la Fiorentina aveva riflettuto nelle settimane scorse. Per l’ex attaccante viola, secondo O Jogo, si era fatto avanti il Cruzeiro, ma il ritorno in patria per Cabral appare difficile a causa della richiesta del Benfica di 15 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe comunque una minusvalenza.