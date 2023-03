BRUNI, Da dopo Vlahovic, in viola non ci sono top player

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

L'ex viola Luciano Bruni ha parlato di attualità gigliata: "In questa Fiorentina dopo la cessione di Vlahovic non ci sono i cosiddetti 'top player', calciatori che spiccano particolarmente rispetto agli altri, e questo è un vantaggio nella misura in cui ognugno può sentirsi titolare. Coppa Italia? La squadra di Italiano non dovrà correre il rischio di prendere sotto gamba la semifinale contro la Cremonese, servirà grande attenzione da parte di tutti".