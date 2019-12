BROCCHI, Montella? Dispiace. Tecnici primi a pagare

L'attuale tecnico del Monza ed ex Fiorentina Christian Brocchi ha parlato anche dell'esonero di Montella: "A me dispiace sia per Vincenzo, che è un amico, che per la Fiorentina, società alla quale sono legato. Logicamente l’allenatore è il primo che paga le conseguenze, spero che per Montella si aprano altre porte e che i viola riescano ad ottenere in campionato i risultati che merita il valore della squadra".