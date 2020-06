BROCCHI, Contro la Viola la ciliegina. Castrovilli...

A TMW Radio, per commentare la promozione del Monza in Serie B è intervenuto mister Cristian Brocchi, ex giocatore della Fiorentina. Durante il suo intervento, Brocchi ha ricordato anche la prima partita ufficiale della stagione al Franchi: "La promozione? Non è semplice quando parti con i favori del pronostico e tutti ti danno per vincitore assoluto. La Serie C è molto difficile, devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno dimostrato grande umiltà e voglia di vincere. In partite come contro Benevento e Fiorentina abbiamo messo al ciliegina sulla torta di questa stagione".

Il giovane su cui punterei?

"Castrovilli. Quello che ha fatto vedere quest'anno è importante. Tre anni fa lo segnalai e spero che possa continuare la sua crescita. Per me è davvero forte".