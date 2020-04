BERTONI, Diamo credito a Commisso. Nell'83...

L'ex calciatore della Fiorentina, Daniel Bertoni, ha parlato così della situazione attuale in casa viola e non solo: "Ciccio Graziani è stato un grande compagno di squadra, era fortissimo. Mi ricordo che era invidioso della mia vittoria al mondiale ma poi lo vinse anche lui. Ho tanti momenti bellissimi in maglia viola ma il più bello forse è stata la doppietta alla Juventus nell'83. Ancora non ho conosciuto Commisso di persona ma dobbiamo dargli credito perché poi dall'anno prossimo possa già lottare per traguardi importanti. I viola devono giocare per arrivare nelle prime posizioni".