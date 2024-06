BERNARDESCHI, Stagione top in MLS. 8 gol in 17 partite

FirenzeViola.it

© foto di Uefa/Image Sport

Stagione straordinaria a livello di numeri per Federico Bernardeschi. L'ex trequartista viola non è mai stato così decisivo da quando è arrivato in MLS nell'estate del 2022. L'ex calciatore della Juventus ha segnato con la formazione di Toronto otto reti e fornito cinque assist in 17 partite tra campionato e Canadian Championship. Il tutto aggiunto a tente giocate di ottima qualità.

Numeri alti per Bernardeschi però, oltre che nei gol e negli assist, anche riguardo ai cartellini. L'azzurro ha già rimediato quattro ammozioni e due espulsioni in MLS. Addirittura con il rosso di ieri contro DC United l'ex viola dovrà scontare la sua terza squalifica in tre mesi e mezzo.