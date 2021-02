BADELJ, Il migliore in campo in Genoa-Hellas Verona

Il Genoa non conosce più sconfitta e se contro l'Hellas Verona riesce a proseguire la sua striscia positiva lo deve soprattutto a Milan Badelj, migliore in campo e autore della rete del pareggio in pieno recupero. Voto 7,5 da La Gazzetta dello Sport, secondo cui "tiene in piedi il centrocampo". Per Tuttosport, mezzo voto in meno, è bravo a pescare il jolly dalla distanza in pieno recupero. Anche per il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport è l'ex Fiorentina il migliore.