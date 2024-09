ARTHUR, Ora può finire in Turchia insieme a Kostic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Juventus spera ancora di poter cedere gli ultimi 2 esuberi della rosa, ovvero Filip Kostic ed Arthur: sfumata la possibilità di una sistemazione in Arabia Saudita, dove il mercato ha chiuso ieri, per i 2 giocatori, come riportato da Sportmediaset, resta da battere la pista turca. In Turchia, infatti, il mercato chiuderà ufficialmente il 13 settembre, e non è escluso che possano arrivare offerte interessanti per l'esterno serbo e il centrocampista brasiliano, di fatto fuori rosa alla Juve.