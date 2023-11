VIDEO FV, Il punto da Milano: le scelte di Pioli

NOTIZIE DI FV TOTOFORMAZIONE, DAVANTI NZOLA. DUBBIO SULLA FASCIA SINISTRA TRA KOUAME E BREKALO Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match contro il Milan secondo i quotidiani. Scelte obbligate in difesa con Biraghi a sinistra e Parisi sulla corsia di destra. La coppia centrale davanti a Terracciano, vista la squalifica di Luca Ranieri,... Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match contro il Milan secondo i quotidiani. Scelte obbligate in difesa con Biraghi a sinistra e Parisi sulla corsia di destra. La coppia centrale davanti a Terracciano, vista la squalifica di Luca Ranieri,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 novembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi