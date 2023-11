PELLEGATTI A FV, Italiano, idee da top. Ma la pressione...

Fonte: dall'inviato a Milanello Andrea Giannattasio

Il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegati ha parlato in esclusiva a Firenzeviola.it da Milanello, dopo la conferenza di Pioli: "A volte abbiamo visto il tecnico un po' sotto pressione, oggi l'ho visto propositivo. Sappiamo che quando si parla di Fiorentina per lui il cuore batte in maniera un po' diversa, io sono sempre contento quando un ex viene accolto come lui a Firenze. Il Milan è forte senza gli assenti, domani vedremo come sopperirà all'emergenza".

Jovic sta deludendo?

"Non ha ancora dato un segnale di vita calcistica. Un dribbling, un tiro, uno stacco di testa. Sono passati dei mesi e c'è un po' di delusione ma domani sarà una grande giornata anche perché ci sarà Jack Bonaventura. Non fa mai gol banali e può essere un rimpianto per il Milan, però era un po' triste alla fine qui. A Firenze soprattutto negli ultimi mesi ha mostrato tutta la sua classe e sono contento per lui. Mi ricordo quando rientrò a fare un giro a San Siro da solo, mai successo prima. Grandissima figura e grande uomo".

Un giudizio sulla Fiorentina?

"Il Milan è piantato lì e la Fiorentina arriva. Un po' ondivaga, alterna grande prestazioni ad altre più brutte. L'avversario peggiore da trovare per il Milan, quando vinse due anni fa per lo Scudetto fu veramente faticoso".

Italiano uno da Milan?

"Non lo so perché a Milano c'è ancora più pressione rispetto a Firenze. Ma sul piano delle idee e della personalità è sicuramente un allenatore da grande squadra. Se penso a lui, penso a La Spezia quando non la fece mai vedere ad un Milan con Ibra".