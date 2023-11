FIO-GENK, Quarta rimedia: il primo tempo finisce 1-1

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Finsice 1-1 il primo tempo tra Fiorentina e Genk. Ci mette una pezza Lucas Martinez Quarta, reo di essersi fatto superare al 44' da Joris Kayembe che ha aperto le marcature portando i belgi in vantaggio. Lo stesso argentino, infatti, al 47' ha raccolto in area di rigore una respinta sul tiro di Yerry Mina riportando il punteggio in parità. Non un primo tempo esaltante da parte della compagine di Vincenzo Italiano che ha rischiato di andare all'intervallo in svantaggio.