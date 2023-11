FIO-GENK 1-1, Ecco Beltran e Arthur, out Barak-Duncan

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 59' Italiano effettua due cambi richiamando in panchina Duncan e Barak per far entrare Beltran e Arthur. L'argentino si posiziona inizialmente dietro la punta che resta Kouame anche se sembra quasi un 4-2-4 con Beltran e Kouame centrali, Ikone e Nico sempre esterni che poi arretrano a formare un 4-4-2. Bello l'abbraccio e la carica di Italiano verso Beltran al momento del cambio.