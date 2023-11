CAROBBI A FV, Gara col Milan non va presa sottogamba

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

L'ex giocatore di Fiorentina e Milan, Stefano Carobbi, ha parlato così agli inviati di FirenzeViola.it a margine dell'evento "Insieme per Campi": "L'importante domani è non cadere nel tranello che il Milan sia allo sbando. Jovic è un ex e vorrà far vedere qullo che non ha fatto vedere a Firenze. Bisogna andarci con i piedi di piombo perchè non sarà una gara facile. Però penso che la Fiorentina possa fare una bella partita basta non prenderla sottogamba come fatto con l'Empoli.

Italiano in una partita così importante non può fare turnover, a meno che qualcuno non sia in condizoni pietose dopo le partite con le Nazionali. Il futuro della Fiorentina è Parisi, ma i viola in quel ruolo hanno due giocatori nel giro della Nazionale quindi devono essere orgliolosi. Bonaventura mi sta stupendo, quest'anno è partito molto bene ed è determinante. Pioli? Non è riuscito a creare quella alchimia degli anni passati però ha tutte le carte in regola per risalire la china".