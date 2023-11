ANTOGNONI A FV, Vedrei bene Nzola e Beltran insieme

Fonte: Dal nostro inviato Ludovico Mauro

Durante l'evento "Insieme per Campi" l'ex viola, Giancarlo Antognoni, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni: “Ho accettato volentieri questo invito, speriamo sia una serata bella, con molta gente e che l’incasso sia buono per poter dare un aiuto a queste persone che hanno subito questo grosso danno”.

La gara di domani sera è uno scontro diretto? La Fiorentina può trarre indicazioni per un eventuale quinto/sesto posto?

“La classifica è già buona. La partita non è facile sulla carta, ma viste le numerose assenze del Milan, la Fiorentina potrà puntare a fare un risultato positivo. Ci sono tutti i presupposti, poi vedremo come andrà a finire. È in un periodo buono la Viola, nonostante le ultime sconfitte, la classifica è molto molto importante. Se riesce a rimanere vincolata a questa classifica può puntare ancora di più a migliorarla”.

Da chi si aspetta una grande prestazione domani?

“Sicuramente sarà una gara molto sentita, però giocare a San Siro ti sprona maggiormente. Bonaventura è abituato perché ci ha giocato in passato, Nico invece ha già assaporato più volte questo tipo di partite, sicuramente faranno la loro figura. Poi dipenderà anche dallo stato d’animo degli altri giocatori, che dopo la sosta potranno avere dei benefici come no. Se non hanno giocato con le nazionali un po’ di ritardo a livello fisico ci può stare. Però credo che alla fine prevalga il tipo di gioco che adotterà la Fiorentina perché ha sempre giocato bene in trasferta e anche in questa occasione credo che possa fare bene e mettere in mostra anche qualche giocatore che fino ad adesso è stato al di sotto delle aspettative”.

Sul ballottaggio Beltran e Nzola: “Se Italiano li mettesse tutti e due insieme non sarebbe male, ma credo che alla fine giocherà Beltran. Per ora Nzola non ha fatto quello che tutti si aspettavano, Beltran è da vedere, credo che dei due sicuramente l’argentino ha più chance di poter giocare domani”.

In mezzo al campo c’è un calciatore che l’ha stupita maggiormente fino ad ora?

“Sicuramente Bonaventura, come rendimento. Arthur sta giocando bene, è un giocatore che mette ordine, che non ha giocato molto in passato, ma conosciamo bene le sue caratteristiche e credo che Italiano riesca a far esaltare questo giocatore, per il tipo di gioco che fa”.