VIOLA PARK MA NON SOLO: LE MEDIE PUNTI DELL'ANNO SOLARE

"Il 2023 sarà l’anno in cui, salvo inaspettate sorprese, mostreremo al mondo il nostro Viola Park". Parola e musica di Rocco Commmisso nella lettera di Natale condivisa attraverso i canali ufficiali della Fiorentina. Il presidente viola, sempre vicino alle vicende della squadra di Italiano anche dopo la partenza dall'Italia, è tornato a farsi sentire lanciando obiettivi programmatici e aspirazioni per un anno, il 2023, che tutti si augurano possa portare in dote qualche punto in più del 2022 oltre al lancio del nuovo centro sportivo.

Dal punto di vista dei risultati, quello che si prepara a concludersi tra pochi giorni è stato senza dubbi l'anno con più soddisfazioni per Rocco Commisso. Una qualificazione alla Conference League con relativo passaggio agli spareggi dopo i gironi, la rivincita su Amrabat e le conferme dei propri dirigenti e staff tecnico - se escludiamo il preparatore dei portieri Porracchio. Dal punto di vista dei punti in Serie A anche, ma siamo ancora lontani dai fasti che solo qualche anno fa si vivevano sulle sponde dell'Arno.

Nel 2021 la Fiorentina aveva conquistato 58 punti in 43 partite (1,34 punti a partita), l'anno prima 46 in 35 partite (1,31 p/p). Nel 2022 invece sono stati 49 i punti in 34 partite, con la media punti più alta della gestione Commisso: 1,44 a partita. La speranza del numero 1 di Mediacom e Fiorentina è però che il 2023 possa essere un anno solare in cui la Fiorentina possa puntare, almeno in Serie A, ad avere una media punti come nel 2015, quando la squadra viola riuscì ad essere seconda solo alla Juventus per punti conquistati nell'anno solare, ben 75 in 39 partite.

Tra le speranze per il nuovo anno, dunque, il Viola Park ma anche qualche punto in più in Serie A. Così da poter puntare ad un'insperata qualificazione europea per due anni di seguito.

Queste le medie punti della Fiorentina negli ultimi anni:

2022: 49 punti in 34 partite (media 1,44 p/p)

2021: 58 pt. In 43 partite (media 1,34 p/p)

2020: 46 pt. In 35 partite (media 1,31 p/p)

2019: 32 pt. In 36 partite (media 0.89 p/p)

2018: 56 pt. In 38 partite (media 1,47 p/p)

2017: 60 pt. In 39 partite (media 1,53 p/p)

2016: 56 pt. In 39 partite (media 1,43 p/p)

2015: 75 pt. In 39 partite (media 1,92 p/p)