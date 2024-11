VIOLA AZZURRI VERSO LA PANCHINA. MA COMUZZO PUNTA LUKAKU

Stasera la Nazionale sarà in campo a Bruxelles per affrontare il Belgio per la prima delle due partite di Nations League, in cui basterà un punto per approdate ai quarti di Nations League. I due viola convocati dal ct azzurro, Kean e Comuzzo, vanno verso la panchina, con l'attaccante che si è allenato in gruppo solo oggi per recuperare dai problemi fisici che si porta dietro visto le grandi energie che spende quando è in campo. "Va preservato" aveva detto infatti Palladino e lo stesso pensiero lo ha avuto Spalletti nella conferenza a Coverciano, per questo è ipotizzabile una staffetta con Retegui e magari la maglia da titolare contro la Francia a Milano. Anche se il ct non ha escluso che i due possano giocare insieme magari in occasioni future.

Anche per Pietro Comuzzo, esordiente del gruppo azzurro insieme a Savona, la maglia non dovrebbe essere quella da titolare anche se, proprio alla domanda di Firenzeviola su quale giocatore avrebbe preferito marcare in caso di debutto, il difensore viola aveva espresso il desiderio di marcare Lukaku, che stasera sarà l'uomo più pericoloso del Belgio. "Essere già qui significa tantissimo. Se avrò la possibilità di esordire meglio. Mi piacerebbe affrontare la Francia ma come avversario preferirei affrontare Lukaku ma anche chiunque mi capiti a tiro" ha risposto il difensore viola.

Spalletti sa però quanto sia difficile da affrontare l'attaccante del Napoli: "Lukaku è un calciatore particolarmente forte e sarà un'insidia da cui difenderci in maniera corretta ha spiegato ieri - Per noi saranno fondamentali le preventive su questo giocatore". Dunque è diffiicle che il ct si affidi ad un esordiente ma chissà che, sentendo il 2005 viola motivato, non esaudisca il suo desiderio concedendogli magari un po' di spazio. In caso contrario, la marcatura ad uomo e il duello con Lukaku, come ama fare Comuzzo, è rimandata alla partita di campionato con il Napoli.