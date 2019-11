UNO SGUARDO AL FUTURO

La presentazione di oggi del futuro centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, ha permesso a tutto l'ambiente viola di fare un viaggio nel futuro. Un salto nei progetti a medio termine di Rocco Commisso che appena arrivato aveva già in mente di rilanciare il club partendo dalle basi, ovvero dagli impianti e dalla casa della sua squadra. Vi abbiamo raccontato fin dai primi giorni di giugno (LEGGI qui) come ancora prima di iniziare a pensare ai primi acquisti, nella mente del tycoon italo-americano, ci fosse un piano ben preciso per dare alla società un qualcosa che non aveva mai avuto prima: un centro che ospitasse dai campioni ai bambini, dai massimi dirigenti ai segretari. Un luogo comune per tutti che ogni componente del mondo fiorentino possa sentirsi libero di chiamare "casa".

Adesso che il progetto è stato svelato e che le prime immagini hanno illuminato gli occhi di tutti i tifosi, il futuro è già qui. Sì perché nel giro di pochi mesi i lavori potranno iniziare e, se tutto andrà come previsto dal sindaco Casini, dall'architetto Casamonti e ovviamente da Commisso, nell'estate 2021 la Fiorentina potrà iniziare ad allenarsi nel centro sportivo più grande d'Italia. Tempistiche che vanno ben oltre il "fast fast fast" sbandierato dalla proprietà fin dal primo passo in città e che permetteranno al club di avanzare posizioni nel calcio europeo avvicinandosi passo dopo passo all'elite e dunque alle posizioni che contano, anche da un punto di vista tecnico e di classifica. Sì perché il piano è proprio questo: porre delle basi con impianti e investimenti e di pari passo costruire una rosa che, in tempi altrettanto fast, possa dare delle soddisfazioni a presidente e tifosi.

Il giorno di festa che si è appena concluso con i fragorosi applausi per Commisso e per chi sta portando avanti questi progetti così ambiziosi sono solo la conferma di un rilancio in grandissimo stile che, anche se non è ancora stato seguito dai risultati del campo, presto potrà garantire un raccolto ricco anche sotto questo punto di vista. Nel giorno del Ringraziamento americano, dagli Stati Uniti piovono sulla Fiorentina 70 milioni di investimento che fanno dimenticare, almeno per un pomeriggio, tutti i malumori legati ai casi di mercato o ai risultati negativi delle ultime settimane. Uno sguardo che va ben oltre l'attualità. Che fa sorridere al solo pensiero e che fa sognare in grande tutta Firenze.

