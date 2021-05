Una serata in azzurro, l’occasione per giocarsi eventuali chance anche se molto in ottica Europeo sembra esser già deciso. Sono rimasti in due i Violazzurri chiamati a rappresentare la Fiorentina nella Nazionale di Mancini, e anche se difficilmente entrambi prenderanno parte alla kermesse in arrivo nelle prossime settimane la serata di Cagliari non può che aver avuto risvolti positivi. E d’altronde, dopo un’annata come quella vissuta in maglia viola, l’aria azzurra deve aver rigenerato entrambi.

Al netto del valore degli avversari, e nell’amichevole con San Marino il divario è parso evidente fin da subito al di là del 7-0 finale, rivedere in campo entrambi deve aver attirato più di un’attenzione in casa viola, non solo nella dirigenza ma probabilmente anche nel nuovo tecnico Gattuso. E così sono stati gli inserimenti di Castrovilli, oltre al palo colpito quando l'Italia ha cominciato ad arrotondare il risultato, e una buona occasione di Biraghi nel primo tempo le immagini viola della gara che prepara gli Azzurri agli europei, al resto penseranno ovviamente società e tecnico.

Affrontando la questione rinnovo di Castrovilli, ma anche la situazione di mercato che potrebbe riguardare il numero 10, e valutando il futuro di Biraghi destinato per forza di cose a confrontarsi con indicazioni (e convinzioni) del nuovo tecnico. Anche se solo dal primo luglio comincerà ufficialmente l’incarico, Gattuso è già proiettato sulle scelte che verranno, incluse quelle riguardanti i due violazzurri osservati speciali e reduci da un’annata tutt’altro che semplice.