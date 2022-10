UNA NUOVA SETTIMANA DI SPERANZE

Dopo il giorno di riposo post-La Spezia, per la Fiorentina è tempo di tornare ad allenarsi. Appuntamento in tarda mattinata per il gruppo di Italiano e nel mirino le prossime due tappe: la trasferta lettone di giovedì con l'RFS Riga e la successiva sfida fuori casa (sarà la terza di fila in sette giorni) con la Sampdoria di domenica pomeriggio. Ricominciano gli allenamenti e con essi tornano a respirarsi le speranze su due grandi assenti di questo momento.

Come stanno Nico Gonzalez e Riccardo Sottil? Questa è la grande domanda che regna nella Fiorentina, lato infermeria. L'argentino, che nel mirino ha il Mondiale ma sulla cui onestà mister Italiano è pronto a mettere la mano sul fuoco, dopo i guai di inizio stagione con la tallonite ha accusato un problema alla coscia sinistra all'inizio della partita con l'Inter che l'ha costretto ad uscire dal campo e dare forfait a tempo indefinito. A La Spezia non era tra i convocati, ma sul suo conto nel club viola si respira un lieve ma crescente ottimismo per rivederlo in campo almeno per un paio di match a pieno regime prima della lunga sosta.

Le stesse sensazioni tendenti all'ottimismo globale si respirano sul conto di Sottil, ma nel suo caso la situazione è ben differente. Fermo ai box e lontano dal campo ormai dallo scorso 18 settembre per il dilagare di un problema alla schiena, dopo un mese e mezzo di inattività e un lavoro in gruppo che ancora non lo vede tra i presenti, difficile pensare a un suo ritorno in piena forma prima del 2023: più realistico invece, se dovesse riuscire ad aumentare i giri e tenerli costanti nei prossimi giorni, assistere ad un suo rientro graduale che gli garantisca almeno una manciata di minuti entro il 13 novembre.