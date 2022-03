UNA FRECCIA IN PIÙ PER ITALIANO

Una freccia in più nell'arco a centrocampo. Vincenzo Italiano infatti avrà a disposizione di nuovo Giacomo Bonaventura, dopo lo sconto sulle due giornate di squalifica. Il giocatore, che si è anche riposato domenica scorsa proprio per scontare la prima giornata, cercherà di riprendersi subito un posto nell'undici iniziale anche se Italiano in settimana ha lavorato anche e soprattutto su altre situazioni.

Il centrocampo di partenza, con Castrovilli e Maleh con Torreira, contro il Verona in realtà non ha del tutto convinto, ma quando è entrato Duncan la sua fisicità e proposizione nello stesso tempo ha migliorato la situazione, permettendo tra l'altro a Torreira di avere delle conclusioni interessanti a rete (pur non sfruttate). Chissà che non si riparta proprio da Castrovilli-Torreira-Duncan ma certo Bonaventura, titolare o subentrante a gara in corso, porta esperienza e qualità contro una squadra caricata a mille dalla grinta di Mihajlovic, dalle polemiche societarie e che ritrova soprattutto alcuni big.

Tra l'altro Bonaventura vorrà e dovrà farsi perdonare per la leggerezza con la quale si è fatto espellere, rimediando addirittura due giornate. Una squalifica che aveva fatto molto arrabbiare Italiano, visto che, se nata da un giallo ingeneroso dell'arbitro, è stata determinata dalla reazione del giocatore che, con l'esperienza che ha, avrebbe dovuto contare fino a dieci prima di lasciare i suoi compagni in 10 in un momento clou della gara.