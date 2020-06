UN NUOVO CAPITOLO DA SCRIVERE

E finalmente tornò anche il campionato. Con le gare di ieri riprende ufficialmente la Serie A, ancora qualche recupero nella giornata di oggi (Atalanta-Sassuolo alle 19:30 e Inter-Sampdoria alle 21:45) poi lunedì sarà proprio la Fiorentina ad aprire il programma dell’ottava giornata di ritorno. In un Franchi a porte chiuse arriva un Brescia disperato, senza certezze nemmeno su Tonali, dall’altra parte Iachini invece ritrova Ribery e sarà interessante capirne la gestione.

Di certo c’è voglia di Fiorentina, e non solo per il lungo stop che ha allontanato la gente dagli stadi. Il dibattito sul nuovo impianto sognato da Commisso ha infiammato le ultime settimane fiorentine, portando oltre mille tifosi a manifestare venerdì a favore del proprietario viola. Che sia un intervento massiccio sul Franchi che, come minimo, preveda l’abbattimento delle curve, o uno stadio nuovo di pacca a Campi Bisenzio, quel che la tifoseria chiede è la fine di una telenovela che ha stancato tutti.

In primis lo stesso Commisso, che domani seguirà dal New Jersey la sfida della sua squadra. Si racconta che l’americano abbia una gran voglia di tornare in città, di conoscere da vicino le evoluzioni della questione stadio e soprattutto di cominciare a programmare la prossima stagione, in panchina e sul mercato. Prima di qualsiasi valutazione però sarà di nuovo il campo a fornire le prime risposte, impossibili da prevedere per la straordinarietà del torneo che i viola si ritroveranno a giocare. Eppure sarà da lì che la Fiorentina potrà ricominciare a scrivere nuove pagine di un capitolo fondamentale. Per il presente, e per il futuro.