TOTO DS O TOTO DG?

Rivoluzione o non rivoluzione. Questo è il dubbio principale che riguarda i vertici dell'area tecnica. In questi giorni impazza il toto ds ma è difficile capire cosa dovrà fare questa nuova figura finché la società non farà chiarezza al riguardo. Dovrà sostituire sic e simpliciter il ds portoghese Carlos Freitas e affiancare Corvino o sostituire lo stesso dg? Proprio per questo i nomi cambiano. In queste ore ai nomi di Daniele Faggiano e Sean Sogliano (che accetterebbero solo in caso di responsabilità totale sul mercato) si è aggiunto il nome di Walter Sabatini, lunga esperienza con la Roma, un blitz nell'Inter poi alla Samp. Il suo nome viene accostato con insistenza al Bologna a dire il vero ma si sa...la Fiorentina fa gola a tutti. E, in pieno caos Roma, è spuntato anche un altro nome, quello di Frederic Massara una figura di sicuro meno ingombrante del dirigente umbro, con il quale ha lavorato in diversi club.

Ma davvero Pantaleo Corvino è destinato a fare le valigie? Per ora non sembra. La proprietà che lo ha richiamato nel 2016 sta riflettendo sul suo operato che ha rispettato l'obiettivo di ripianare il bilancio che gli era stato dato all'inizio e sul fatto che l'Europa in fondo è sfuggita sempre di mano per poco, almeno nelle due stagioni precedenti quando infatti sono state rispettivamente le partite con Empoli (su rigore) e con Cagliari nel finale a frenare la corsa di stagioni dove comunque sono stati raccolti 60 e 58 punti, mentre quest'anno è evidente che il crollo si è avuto quando sono inziati i problemi con l'ex tecnico sul futuro che hanno destabilizzato la squadra.

Elementi ed errori da mettere sul piatto della bilancia a freddo e con autocritica per "non buttare il bambino con l'acqua sporca" e nello stesso tempo per non ripetere quegli errori, seguendo una linea magari diversa e con modi di fare diversi. Corvino sta facendo il mercato nel frattempo, anche se c'è da ricordare che anche Daniele Pradè rimase in sospeso fino all'ultimo. Ormai manca poco alla fine della stagione e la sensazione è che dovremo aspettarla per capire meglio.