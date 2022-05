TORREIRA, TRATTATIVA IN STALLO MA ACF CONTINUERÀ A PROVARCI DA DOMANI

La trattativa per la conferma di Lucas Torreira da parte della Fiorentina, andrà oltre il termine del riscatto inizialmente previsto per la giornata di oggi. Da domani le parti tratteranno su nuove basi, visto che l'accordo la conferma da 15 milioni di euro trovato al momento della firma del prestito, decadrà alla mezzanotte di oggi e non ci sono segnali di accelerate improvvise ma neanche di rotture definitive.

La Fiorentina da domani riprenderà a parlare con l'entourage e con l'Arsenal come ha fatto negli ultimi giorni senza trovare la giusta intesa per annunciare il proseguimento del matrimonio. Il ds Pradè, unico dirigente presente oggi al Centro Sportivo, non ha mai interrotto i contatti con Bentancur con l'intento di far rientrare la tensione registrata subito dopo la fine del campionato.

Nessun passo avanti è stato fatto negli ultimi giorni, anche se Torreira, anche con le dichiarazioni dirette e assolutamente chiare rilasciate nelle scorse ore, ha dimostrato di voler provare in tutti i modi a restare in viola. Dunque è più che palese anche l'intento del giocatore di concedere qualche giorno in più in via "esclusiva" alla Fiorentina per trattare la permanenza. Ciò non significa che eventualmente non verranno ascoltate le proposte di altri club, ma che la priorità nelle prossime ore sarà ancora tutta per il club di Commisso.

Di fatto la possibilità che Torreira resti a Firenze è ancora aperta. Da domani sarà più complicato perché la trattativa dovrà di nuovo fare i conti con le richieste dell'Arsenal, ma nulla è vanificato. Molto dipenderà da ciò che chiederanno gli inglesi oltre che dalla pace che Pradè sta cercando di riportare tra le parti in causa. Senza un accordo che coinvolga tutti i protagonisti di questa trattativa pre-estiva, è impossibile pensare a una conferma che invece solo poche settimane fa sembrava scontata.