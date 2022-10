TERRACCIANO SI LEGA A FIRENZE FINO AL 2025: CIFRE E POSSIBILI CAMBIAMENTI GERARCHICI

Come anticipato in mattinata, la notizia della giornata a tinte viola è sicuramente il rinnovo di Pietro Terracciano dopo le ottime prestazioni messe in mostra nella scorsa stagione dopo l'infortunio di Dragowski,a tal punto da prendersi meritevolmente una maglia da titolare, e anche grazie anche ai progressi fatti in questo preludio di stagione.

Secondo una linea puramente teorica, il classe 1990 sembrava dover andare a rivestire nuovamente il ruolo di secondo portiere dato l'arrivo in riva all'Arno di Pierluigi Gollini, precedentemente di proprietà del Tottenham Sono però soltanto 6 le presenze da titolare dell'ex Atalanta e 7 quelle di Terracciano, a dimostrare come il numero 1 della Fiorentina non sia rimasto nel capoluogo toscano come alternativa ma come pedina vitale dello scacchiere del tecnico Vincenzo Italiano, lo dimostra la decisione di abbracciare il progetto dei viola per altri 3 anni.

Il portiere ex Empoli si è guadagnando grazie al suo duro lavoro in silenzio questo rinnovo , infatti Terracciano ha prolungato il proprio contratto fino al 2025 e, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it (QUI), andrà a percepire circa 800 mila euro annui più alcuni bonus legati alle presenze che potrebbero far lievitare l'ingaggio fino a circa 1 milione di euro, più del triplo rispetto ai 300 mila che guadagnava fino ad oggi.

Adesso sarà interessante vedere quanto questo rinnovo influenzerà le gerarchie della società e quali sono le idee della società per ciò che riguarda il portiere della Fiorentina, che in queste ultime settimane è stato fortemente voluto dal Milan di Pioli.