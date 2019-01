SUPER VLAHOVIC: SCACCIA LE VOCI DI MERCATO A SUON DI GOL

Grande vittoria della Fiorentina Primavera di mister Bigica che ha battuto quest'oggi per 4-3 la Juventus. Grazie a questa vittoria la squadra gigliata ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia dove troverà l'Inter. Protagonista assoluto di giornata Dusan Vlahovic, autore di una doppietta con la quale ha steso la Juve permettendo alla Fiorentina di passare il turno. Cinque gol nelle ultime tre partite giocate con la Primavera, l'attaccante serbo è in un periodo di forma strabiliante. Lotta, fa a sportellate con tutti, riesce a fare reparto quasi da solo e segna. Bigica ha trovato in lui il suo numero nove che sta ripagando la fiducia del mister a suon di gol. Tanto è che non ha risparmiato parole di elogio nei confronti del centravanti viola nel post gara, parlando anche del suo futuro: "Vlahovic si cala bene con grande personalità nel nostro tipo di gioco risultando uno dei nostri. Questa è una squadra che ha grandi margini di miglioramento. Vlahovic se rimane sono solo felice perché è importante per noi, sta dimostrando di darci una grossa mano in termini di risultati".

Nonostante le numerosi voci di mercato che lo vedevano coinvolto nella trattativa Traorè, con l'attaccante serbo che avrebbe fatto il percorso inverso fino a giugno, Vlahovic è rimasto concentrato ed ha pensato solo a fare bene in campo. Adesso il discorso Empoli pare dunque congelato, visto che la Fiorentina non sembra intenzionata a far partire il giocatore. E Vlahovic sta ripagando questa fiducia della società. Si è visto anche oggi con la doppietta che ha rifilato alla Juve.

Complice anche il poco spazio che ha trovato in prima squadra, l'attaccante serbo si sta mettendo in luce con la Primavera viola, speranzoso della chiamata di Pioli considerando il suo recente rendimento.