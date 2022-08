SOTTIL E UN'ALTRA PRESTAZIONE DA INCORNICIARE

Se qualcosa è ancora da migliorare, soprattutto in fase difensiva, il dato di fatto è che la Fiorentina è tornata in Europa vincendo. La prestazione dei viola nel primo tempo è stata entusiasmante, poi nella ripresa ha prevalso un calo per via del quale la squadra di Italiano è stata punita. Ma il gol di Cerny non è bastato al Twente per rimontare i gigliati, tra i quali si è distinto in particolare un giocatore.

Si tratta ancora una volta di Riccardo Sottil, già protagonista nella gara di campionato al cospetto della Cremonese. In entrambe le reti siglate dalla Fiorentina, al Franchi, c’è infatti lo zampino del classe ’99. Il gol di testa di Nico Gonzalez nasce da un passaggio al bacio dell’ex Primavera viola che ha liberato con un filtrante Biraghi il quale è potuto andare serenamente al cross vincente.

E poi anche sul secondo sigillo firmato da Cabral c’è stato l’assist diretto di Sottil che, dopo una cavalcata degna di nota, ha servito il brasiliano al cui gol ha esultato quasi come fosse stato suo. Insomma, un'altra prestazione da incorniciare per il figlio d’arte, che ha iniziato la nuova stagione come meglio non poteva. E mister Vincenzo Italiano non può che esserne soddisfatto.