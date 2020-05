SONDAGGIO FV, RESPONSO SCHIACCIANTE: 93% D’ACCORDO CON STADIO FUORI FIRENZE

In questi ultimi giorni sono sorti numerosi dibattiti intorno alla questione del nuovo stadio. Il tutto a seguito delle difficoltà riscontrate da Rocco Commisso nel superare l'iter burocratico italiano che al momento impedisce al magnate statunitense di poter dare una svolta ad una telenovela che ormai va avanti da anni. L'ultimo capitolo della vicenda stadio è andato in scena questa mattina quando il sindaco di Firenze Dario Nardella ha sostanzialmente mantenuto la propria presa di posizione sul futuro stadio a Firenze, restando ottimista per una soluzione all'interno dell'area cittadina fiorentina. Firenze non molla a dimostrazione che una grossa fetta di tifosi continuano a fare pressione attraverso la formazione di comitati in favore del restyling (LEGGI QUI). Fra qualche giorno sulla questione Mercafir sarà scritta la parola fine, considerando che è da tempo che il patron viola ha annunciato che non parteciperà al bando.

La proprietà della Fiorentina continua a vagliare tutte le ipotesi, soprattutto quella di Campi Bisenzio, anche se - stando a quanto filtra dalle indiscrezioni - ci sarebbe un dubbio di fondo: i tifosi sarebbero pronti ad uno stadio fuori Firenze? Per provare a dare una risposta, noi di FirenzeViola.it vi abbiamo sottoposto il seguente sondaggio: come vedreste uno stadio fuori dalla città? Dopo un risultato che ha visto la bellezza di 4177 votanti, il risultato è stato a dir poco schiacciante. Il 92,95 % (3884 voti totali) ha espresso la propria approvazione verso la possibilità di far sorgere il nuovo stadio della Fiorentina fuori Firenze. Mentre solo il 7,05% (293 voti totali) non è favore di una possibile costruzione fuori dalla cittadina fiorentina. Una percentuale schiacciante che lancia un chiaro messaggio da parte del popolo viola, disposto ad avere la nuova casa della Fiorentina anche a qualche chilometro più distante dalla città rispetto al Franchi. La certezza è che il traguardo e la soluzione di questa vicenda sono decisamente lontani.