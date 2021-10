SAPONARA INCANTA, BIRAGHI DA APPLAUSI, OTTIMI NICO E DUSAN

TERRACCIANO – Praticamente spettatore non pagante di una bella prestazione dei suoi compagni di squadra, 6

VENUTI – Disposto anche ad accentrarsi quando c'è da fermare le ripartenze del Cagliari gioca con ordine senza sbavature, 6

MILENKOVIC – Poche sortite da parte del Cagliari nel primo tempo. Più o meno stessa musica nella ripresa quando fa comunque il suo dovere, 6

QUARTA – Ottimo in anticipo su Keita dopo cinque minuti di gioco ed è pericoloso di testa più tardi su buon cross di Biraghi. Ordinaria amministrazione nel resto della gara, 6,5

BIRAGHI – Bello il cross su punizione con il quale pesca Quarta dentro l'area di rigore, altrettanto la realizzazione di un rigore non banale come il primo non calciato da Vlahovic. Lascia spazio nel finale a Terzic prendendosi i giusti applausi, 7

Dal 22'st TERZIC – Una ventina di minuti per cercare tempi e misure, 6

BONAVENTURA – Appoggia a Nico Gonzalez un pallone d'oro nella prima occasione dei viola. Resta nel vivo del gioco arrivando meno a ridosso dell'area di rigore rispetto al solito ma ritrovando dinamismo dopo Venezia, 6

Dal 36'st AMRABAT - S.v.

TORREIRA – Di prima verticalizza bene per Vlahovic, nell'occasione che porterà al tiro Gonzalez, più in generale alimenta bene il palleggio velocizzando la manovra, 6

Dal 36'st DUNCAN - S.v.

MALEH – In avvio cerca di giocare più semplice possibile, poi più avanti avrebbe anche lo spazio per il tiro ma la sua conclusione viene sporcata da un difensore. Rallenta nella ripresa un po' come tutta la partita. Buona prova, 6

Dal 23'st CASTROVILLI – Il rientro è un'ottima notizia, 6

GONZALEZ – Manca di poco il bersaglio quando Bonaventura lo chiama al tiro intorno al decimo. Ci riprova allora di testa stavolta su invito di Saponara ma manda ancora fuori. Eppure anche a sinistra a tratti è imprendibile come sul finire di primo tempo quando mette dentro un pallone interessantissimo. Funambolo, 7

VLAHOVIC – Cerca il tempo del tiro su un spiovente, in area, senza fortuna nel flipper. Di lì a poco prova anche a trovare Gonzalez in area ma il suo cross basso viene spedito in angolo. Della sua scelta di non tirare il rigore se ne parlerà sicuramente, lui però gioca un buon primo tempo nel quale per poco, di tacco, non mette Saponara in condizione di segnare. La punizione che vale il 3-0 nel secondo tempo, oltre a quella sulla quale sfiora il bis poco dopo, è la conferma di tutte le sue potenzialità e gli applausi che seguono il suo tentativo di rovesciata scacciano parecchie nubi. Domenica bestiale, 7

SAPONARA – In avvio duetta bene con Vlahovic poi rimedia un brutto calcione da Caceres ma continua a offrire qualità dalla sua parte incluso un bel cross per Gonzalez. Il destro a giro che rimbalza sul palo meriterebbe la gioia del gol ma vale gli applausi del Franchi e anche nel secondo tempo gli avversari hanno enormi difficoltà a contenerlo. Standing ovation meritata per come ha saputo incantare soprattutto nel primo tempo, 7,5

Dal 29'st CALLEJON – S.v.

ITALIANO – Tornano Venuti e Torreira, in mezzo c'è Maleh mentre nel tridente trova spazio Saponara e non Callejon, schierato a sinistra con Nico Gonzalez dall'altra parte. La scelta delle corsie esterne paga subito: Gonzalez sfiora il vantaggio, Saponara sulla destra ricama calcio e centra un palo. Il rigore arriva grazie al VAR ed è persino difficile da vedere ma al di là della scelta di Vlahovic di non calciarlo l'uno a zero è più che meritato. Dopo il vantaggio i suoi giocano in scioltezza, raddoppiano con Nico e vanno sul 3-0 grazie a Vlahovic che nella ripresa si prende anche gli applausi in più di una circostanza. Gli ingressi di Castrovilli, Callejon, Duncan, Amrabat e Terzic servono giusto a proseguire nella rotazione, per il resto è la domenica perfetta che tutti si auguravano dopo il k.o. di Venezia che oggi appare come un episodio isolato, 6,5