RICHARDSON SCALPITA E PUNTA IL VENEZIA: ESORDIO VICINO

Sta per arrivare l'ora di Amir Rrichardson. Raffaele Palladino e il suo staff non hanno ancora deciso precisamente quando, ma dopo le prime settimane di ambientamento per il classe 2002 arrivato dal Reims per una cifra attorno ai 10 milioni, domani con il Venezia potrebbero esserci i primi, veri, minuti ufficiali in maglia viola.

Mandragora a riposo

Prima di tutto perché il giocatore con cui si giocherà il posto, Mandragora, è stato in campo entrambe le partite disputate fin qui dalla Fiorentina con il 100% dei minuti, e l'idea sarebbe quella di farlo riposare in vista del ritorno contro il Puskas Akademia in Ungheria, diventato a questo punto fondamentale, poi c'è la volontà di provare a dare una chance allo stesso Richardson provando a sfruttare un impegno come quello contro il Venezia al Franchi, cercando la prima vittoria stagionale anche grazie al 2002 capace di grandi cose fino a qualche giorno fa alle Olimpiadi con il suo Marocco arrivato terzo.

L'ambientamento di Richardson

Il nuovo centrocampista viola è molto carico e anche grazie al connazionale Amrabat, passato da separato in casa a Cicerone per il nuovo arrivato, si sta ambientando a Firenze e soprattutto nelle trame di gioco di Palladino che gli ha chiesto, almeno per questo primo periodo, di guardare bene a quello che fa Mandragora provando a rifarlo puntando sulla fisicità che il calciatore figlio di Sugar Ray è in grado di mettere, che è poi la carta che ha convinto la dirigenza della Fiorentina a puntare di lui in un inizio agosto che viveva di sostanziale immobilismo. Se non sarà con il Venezia, a meno di cataclismi, sarà poi con il Monza che arriverà la prima chance di conquistare Firenze per l'unico acquisto effettivo a centrocampo di una campagna acquisti che si prepara al ruch finale.