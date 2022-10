PROVACI ANCORA LUKA

La vittoria contro il Basaksehir, e il conseguente passaggio del turno, ha regalato alla Fiorentina una boccata d'ossigeno, almeno per quanto riguarda il cammino europeo. La sfida contro i turchi è stata sicuramente la partita di Luka Jovic. Il serbo è andato in rete due volte, mettendo a segno la prima doppietta in viola, e facendo notare dei passi in avanti nel coinvolgimento nel gioco di mister Italiano.

Domani a La Spezia, l'ex Real Madrid, avrà l'occasione di replicare quanto di buono fatto vedere nelle ultime gare, nelle quali ha fatto registrare ben 5 gol in 6 partite. La trasferta al Picco sarà anche l'occasione per tornare a segnare una doppietta in una competizione nazionale. Il serbo è infatti tornato a timbrare il cartellino per due volte in un'unica partita contro il Basaksehir dopo un anno e mezzo: per ritrovare l'ultima doppietta dobbiamo tornare ai tempi della seconda esperienza all'Eintracht. Chissà quindi se proprio domani contro la squadra dell'ex Dragowski, Jovic potrà tornare a segnare due reti in una singola partita di un torneo nazionale.

Le reti segnate nell'ultima partita di Conference, avevano inoltre portato il serbo ad essere il miglior marcatore del campionato italiano in tutte le competizioni del mese di ottobre. Jovic infatti nell'ultimo mese è andato a segno in due occasioni contro gli Hearts, contro l'Inter e contro il Basaksehir. Questo primato è stato però superato nel pomeriggio da Victor Oshimen che, con la tripletta contro al Sassuolo, è arrivato a quota 6, superando così l'attaccante viola. La partita contro lo Spezia rappresenta quindi anche il match per tornare in cima alla classifica dei marcatori del mese.

Il classe '97 avrà quindi un'altra chance per dimostrare a tutti di aver trovato la giusta continuità. La partita di domani ci potrà quindi dire qualcosa sul futuro della Fiorentina e dell'attaccante serbo.