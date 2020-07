PRESI IN GIRO

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OGGI IN ATTACCO LA SPUNTA KOUAMÈ, CHIESA OK Ultimi minuti per sciogliere le riserve da parte di Beppe Iachini che aveva in realtà solo qualche dubbio in attacco. E secondo quanto,appreso,da Firenzeviola.it Kouamè vince il ballottaggio con gli altri attaccanti e torna titolare.... Ultimi minuti per sciogliere le riserve da parte di Beppe Iachini che aveva in realtà solo qualche dubbio in attacco. E secondo quanto,appreso,da Firenzeviola.it Kouamè vince il ballottaggio con gli altri attaccanti e torna titolare.... NOTIZIE DI FV CHIFFI IN CAMPO, MAZZOLENI AL VAR E IL DANNO E' FATTO Non so a chi lo dobbiamo segnalare e chi lo dovrebbe comprare, ma all’Olimpico di Roma è appurato che il VAR non c’è. Non credo che né la Lazio né la Roma vogliano provvedere perché contro la Fiorentina hanno usufruito entrambe... Non so a chi lo dobbiamo segnalare e chi lo dovrebbe comprare, ma all’Olimpico di Roma è appurato che il VAR non c’è. Non credo che né la Lazio né la Roma vogliano provvedere perché contro la Fiorentina hanno usufruito entrambe... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi