PAREGGITE, IL NUOVO VIZIO VIOLA DA TOGLIERE IL PRIMA POSSIBILE

Con il clamoroso 1-1 di ieri sera contro l'RFS Riga la Fiorentina ha ottenuto il suo quinto pareggio, tra campionato e Conference League, in otto partite. Un dato significativo considerando che la scorsa stagione la squadra di mister Vincenzo Italiano aveva collezionato lo stesso numero di pareggi ma in ben quarantaquattro partite.

Anche in merito agli zero a zero c'è un dato molto interessante. La Fiorentina, infatti, in tutta la stagione 2021/2022, non ha mai finito una gara a reti bianche, mentre in queste prime otto sfide di quest'anno, invece, la squadra viola ha già collezionato ben tre 0-0, in campionato contro il Napoli e l'Empoli e in Conference League nella gara di ritorno contro il Twente.

La scorsa stagione i viola furono una delle ultime squadre in Europa a trovare il primo pareggio stagionale. L'undici del tecnico Italiano, infatti, pareggiò per la prima volta il 19 dicembre 2021 2-2 in casa contro il Sassuolo. Il pareggio, quindi, al momento è il risultato più frequente della Fiorentina in questo inizio di stagione, e la speranza è che i viola possano invertire il prima possibile la direzione così da ottenere più punti in campionato e per mettere al sicuro al più presto la qualificazione alle fasi di eliminazione diretta in Conference League.