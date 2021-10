ODRIOZOLA, CON LO SPEZIA DAL 1’ PER PRENDERSI LA FASCIA

Mancano meno di ventiquattro ore alla gara di domani pomeriggio contro lo Spezia di mister Thiago Motta. Una vera e propria sfida al passato per Vincenzo Italiano che è pronto a cambiare qualcosa nell'undici titolare rispetto alla partita persa per 1-0 contro la Lazio mercoledì sera. Oltre al ritorno dal primo minuto di Giacomo Bonaventura potrebbe esserci quello di Alvaro Ordiozola, rimasto out nelle ultime due sfide per lasciare il posto a Lorenzo Venuti.

Il tecnico viola sta valutando una serie di accorgimenti a livello di formazione e il ritorno in campo dall'inizio del terzino spagnolo sembra essere sempre più vicino. "Odriozola è un bravo ragazzo, un buono. Ed è uno degli esterni più veloci che io abbia mai visto, anche se altri possono avere caratteristiche diverse, lui è rapido e veloce. Ad inizio anno dai test effettuati lui arrivava al top tra tutti" così ha detto di lui Giuseppe Bellistri, attuale preparatore del Real Madrid.

Ancora, però, l'ex Real non ha ancora fatto vedere a pieno tutte le sue qualità che lo hanno contraddistinto nella Liga e proprio per questo sarà compito suo far vedere di che pasta è fatto facendo innamorare i tifosi viola con le sue giocate e conquistandosi, così, una volta per tutte il posto da titolare sulla corsia destra.