NUOVO ANNO, STESSE VOCI

Le parole di Commisso rilasciate la scorsa settimana erano state il preludio alla possibile ripartenza delle voci a proposito del futuro di Federico Chiesa. Il giovane talento viola "se vorrà potrà andarsene", ha dichiarato il numero uno del club, lasciando intendere che, anche nel caso in cui dovesse arrivare un'intesa per il rinnovo, le notizie su di lui non si placheranno. Una fonte autorevole come La Stampa, questa mattina è tornata a parlare di Juventus, con un accordo di massima già raggiunto tra il babbo Enrico e Paratici. Esattamente come era successo prima del cambio di proprietà, si torna a parlare di un potenziale futuro bianconero per Chiesa.

Dalla Fiorentina hanno sempre fatto intendere che la possibilità che l'attaccante possa lasciare Firenze c'è e che non può essere tralasciata, ma che allo stesso tempo nessuno avrebbe intenzione di trattare con la Juventus. Un po' per i rapporti nati nel corso di questa stagione, non certo brillanti, soprattutto con Nedved, e un po' perché Commisso non vorrebbe trasformare Chiesa nel proprio Baggio. Anche a distanza di un anno. Poi ci sarà da considerare il ridimensionamento dei prezzi del mercato dopo il Coronavirus. Il proprietario viola non ha nessuna intenzione di perdere decine di milioni per una cessione forzata, e solo con un congruo assegno potrebbe prendere in considerazione di accettare di cedere. Per giunta alla Juve.

L'altra ipotesi porta alle potenziali contropartite. Un mercato fantasioso porterà sicuramente a scambi anche di prima fascia e dunque, l'inserimento di giocatori che interessino la rosa della Fiorentina, potrebbero favorire una trattativa. Ai viola piace da tempo Rugani, per esempio. E questo potrebbe già essere un punto di partenza. Ma non solo, visto che i giocatori che gravitano intorno ai bianconeri sono tanti. Come Mandragora. Insomma, siamo solo all'inizio di una nuova telenovela, che Commisso sicuramente non avrà intenzione di prolungare per mesi e che dunque c'è da credere che sarà risolta in tempi brevi. Sia che si arrivi a una nuova permanenza, sia che si arrivi a un addio che in ogni caso dovrà favorire anche la Fiorentina.