NICO, GLI ELOGI DI PALLADINO E LO SHOW SOTTO GLI OCCHI DI ROCCO: SARÀ UN PUNTO FERMO VIOLA

Lo ha definito un "top player" Raffaele Palladino ieri in conferenza, e Nico questa notte ha dato un assaggio di quello che può fare. Con la sua Argentina, nella vittoria di misura contro il Cile, grazie al gol del solito Lautaro Martinez, alla seconda giornata della Copa America, Gonzalez è stato schierato titolare da Scaloni come esterno di sinistra in un centrocampo a quattro.

La prestazione con la Selección

In un primo tempo un po' bloccato, l'occasione per andare a segno non è mancata: con la specialità della casa, un colpo di testa che però poteva essere gestito meglio. Nella ripresa il 10 della Fiorentina va di nuovo vicino al gol, ma stavolta è il legno a negargli la gioia personale. Un bolide dalla distanza che si stampa sulla traversa con l'aiuto di Claudio Bravo. Una prova di 72 minuti che può essere definita sicuramente positiva in entrambe le fasi, aiutando in copertura e spingendo sempre sull'acceleratore, e con cui ha mandato un bel segnale a Scaloni per il proseguo della Copa America. Il tutto sotto gli occhi attenti di Rocco Commisso che insieme alla sua famiglia e a quella di Barone era al MetLife Stadium di New Jersey per seguire da vicino la partita.

Le lusinghe di Palladino

Palladino intanto da Firenze lo blinda, non vede l'ora di allenarlo e di averlo a disposizione. Con ogni probabilità infatti Nico non ci sarà all'apertura del ritiro l'8 di luglio considerato l'impegno attuale in Copa America, ma l'obiettivo è di averlo il prima possibile. "Devo metterlo in condizione, lo vedo a destra ma lo vedo un giocatore intelligente che può giocare ovunque" le parole del tecnico ieri in conferenza, che dopo il colloquio telefonico, lo ha già battezzato nel suo scacchiere.

Tra mercato e futuro, occhio all'estero

Un giocatore come Nico Gonzalez è normale che attiri l'interesse delle big. Ma in questo senso c'è da sottolineare il modo in cui si sono esposti sia il suo agente, sia il direttore sportivo Daniele Pradè che hanno ribadito con forza che al 99% il giocatore resterà alla Fiorentina. Questo fa ben sperare ma occhio alle offerte irrinunciabili. Su di lui rimane vivo l'interesse dell'Atletico e di qualche club della Premier League, che in più di un'occasione, hanno dimostrato di saper fare proposte a cui diventa difficile di dire di no.