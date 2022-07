MILENKOVIC, LA TESTA LONTANO DAL MERCATO. MA ORA INIZIA LA SETTIMANA DECISIVA

Caos calmo nella testa di Nikola Milenkovic. Chi in questi giorni di ritiro in Austria ha avuto modo di seguire da vicino il lavoro del centrale serbo è rimasto impressionato dall'attenzione che il giocatore sta continuando a mettere in campo seduta dopo seduta. Nessun accenno ad altri pensieri per la testa (come invece sarebbe più che lecito, visti i tanti rumors di mercato che lo riguardano anche alla luce degli incontri avvenuti nei giorni sorsi con la dirigenza della Fiorentina) né la sensazione che da un momento all'altro possano esserci cali di rendimento, dovuti a chissà quali prospettive future. Il presente (e l'immediato futuro) del classe '97 sono soltanto colorati di viola. Fino a quando, però?

La prossima settimana potrebbe infatti essere decisiva per capire qualcosa di più sul destino di Milenkovic: non appena sarà alle spalle il weekend e la prima amichevole internazionale della Fiorentina (da capire se per l'occasione il difensore giocherà dall'inizio), inizierà ad avvicinarsi ad ampie falcate la dead line stilata dal club di Commisso per mettere la parola fine a quello che rischia di diventare l'ennesimo tormentone estivo viola: entro la fine del ritiro in Austria tutto dovrà essere molto più chiaro.

L'agente di Nikola, Fali Ramadani, è nel frattempo al lavoro per capire se arriveranno in tempi brevi quelle offerte da almeno 15-20 milioni che fino ad oggi non sono state mai recapitate sul tavolo della squadra mercato di Pradè. Sullo sfondo restano le solite due italiane, Juventus ed Inter, oltre alla candidatura del Tottenham, che di recente ha effettuato dei sondaggi sul conto dell'ex Partizan.