LIVE FV, FIORENTINA-SASSUOLO 0-0: SI PARTE AL FRANCHI!

14' - Vlahovic calcia di poco fuori su una pregevole imbucata di Bonaventura. Tutto fermo comunque: il classe 2000 era in fuorigioco.

11' - Rientra in campo Berardi che sembra essersi ristabilito.

9' - Grossa botta presa da Berardi che resta a terra molto dolorante. Deve lasciare anche lui momentaneamente il campo.

7' - Salvataggio provvidenziale di Terracciano su un colpo di testa all'indietro di Nico Gonzalez preziosissimo nell'anticipare Raspadori che altrimenti avrebbe battuto a rete.

7' - Sembra in grado di continuare Bonaventura: rientra in campo tra gli applausi.

6' - Botta presa da Bonaventura nel tentativo di fermare un contropiede di Berardi. Il numero 5 della Fiorentina costretto a lasciare momentaneamente il campo.

4' - Ancora pericolosa la Fiorentina in ripartenza, dopo aver rischiato su un mezzo pasticcio della difesa viola. Vlahovic allarga per Nico Gonzalez che prende la mira e calcia con il mancino, sparando però in curva.

2' - Vlahovic in rovesciata! Palla persa in disimpegno dal Sassuolo, il pallone si impenna e l'attaccante viola ci prova con un gol che avrebbe fatto venire giù lo stadio. Prima occasione per la Fiorentina, con lo stesso Vlahovic che poi aizza la folla.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dal Sassuolo in tenuta bianca. Fiorentina in completo viola.

12.29 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, con una grande cornice di pubblico e un tempo perfetto per giocare a calcio. Tutto è apparecchiato per un grande pranzo di sport.

Un lunch-match che profuma d'Europa quest'oggi al Franchi. Fiorentina e Sassuolo si affrontano con la voglia di continuare a stupire: la squadra di Italiano per riprendersi il quinto posto e magari pensare anche a qualcosa di più, quella di Dionisi per attaccarsi al treno Europa League. Sulla carta non dovrebbe mancare lo spettacolo visto il bel gioco espresso dalle due formazioni in questa prima parte di stagione, FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: Vincenzo Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopulos; Frattesi, Lopez; , Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All.: Alessio Dionisi.