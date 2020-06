LIVE FV, COMMISSO: "GRAZIE A TUTTI: FELICE PER SOLIDARIETÀ"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, a un anno esatto dalla sua acquisizione del club viola, ha scelto di rispondere alle domande di attualità che gli sono arrivate dall'Italia in una videoconferenza direttamente dagli States. Queste le sue dichiarazioni: "In questi mesi il mio italiano si è arrugginito. Cominciamo con il mio grande grazie assai a tutti per i messaggi che ho ricevuto da Malagò, Gravino, Dal Pino, Nardella, i giornalisti, la nostra Fiorentina e i tifosi in tutto il mondo. Mi è piaciuta molto questa cosa che noi siamo con Rocco. Stamani mi sono alzato presto e mi sono fatto gli auguri suonando l'inno della Fiorentina al pianoforte. Se vi ricordate fin dal primo giorno ho detto di chiamarmi Rocco e così è stato. Ho viaggiato per tutta la mia vita, tornare in Italia era per me importante così da lasciare qualcosa al mio paese. A Firenze ho avuto molti incontri con tutti, dai tifosi ai sindaci, passando per le istituzioni: voglio ringraziare tutti per l'accoglienza che è stata data a me e la mia famiglia. Siamo venuti dall'America per portare qualcosa di differente a Firenze. Voglio anche ricordare Alessandro Rialti, a cui ho rilasciato una delle mie ultime interviste. Alle mie conferenze è stato lui il primo a farmi le domande, è stato bravissimo con me e tutti a Firenze lo ricordano come una persona onestà e leale: ci manca molto".

Cosa l'ha colpita di più dei tifosi della Fiorentina finora?

"Il calore che c'è nella gente italiana e specialmente di Firenze. Il primo giorno, la visita al campo, all'Artemio Franchi in cui migliaia di persone mi hanno fatto commuovere, la tournée in America, il Magnifico Messere, portare i giornalisti nella mia casa del Bronx... Ho così tanti bei ricordi. Mi dispiace essere qui in USA da tanto tempo senza poter tornare in Italia, ma i ricordi che ho di Firenze me li porterò per tutta la vita. Come ho detto a mia moglie, il giorno più bello dopo il matrimonio con mia moglie è stato la vittoria dell'Italia al Mondiale. Poi c'è il ricordo di quando sono stato per la prima volta al Municipio da Nardella. Voglio anche ringraziare l'accoglienza del Cardinale Betori".

Quanto è contento per i risultati della raccolta Forza e Cuore?

"E' stato bellissimo aver ricevuto tante donazioni non solo da Firenze ma anche dall'America. Ed è stata la più grande raccolta fondi dall'USA verso l'Italia, cominciata quando ho visto che il nostro dottore Pengue aiutava i nostri dipendenti malati in ospedale, dove alla fine è finito pure lui... Sapevo anche della situazione della famiglia Pradè ma non si poteva dire, grazie al Signore stiamo tutti bene e andiamo avanti ricominciando il nostro percorso. Grazie a tutti".

Che risultati si aspetta dalla realizzazione del centro sportivo?

"Per Bagno a Ripoli c'è una novità. Per mesi abbiamo fatto un grande lavoro per ripulire e liberare l'area dagli occupanti abusivi, abbiamo piantato molti alberi e continuato ad occuparci dell'aspetto archeologico. Voglio ringraziare il sindaco Casini, l'architetto Casamonti e la Soprintendenza con cui abbiamo quasi raggiunto l'approvazioni. Purtroppo dopo la pandemia ci vorrà qualche mese in più per cominciare a costruire gli edifici, credo si partirà da ottobre. La novità è che questa settimana abbiamo firmato il contratto con il primo costruttore della villa che è stata liberata dopo ottanta anni. Vedrete quanto è bella dopo i lavori. Non solo mettiamo i 70 milioni per avere il più bel centro sportivo d'Italia ma tra una settimana avremo pure l'ok dalla Soprintendenza. L'obiettivo è ancora quello di finire entro il 2021, ci saranno molti parcheggi, dentro al campo quasi quattrocento, fuori altrettanti. Vogliamo che i tifosi possano venire ogni tanto a vedere assieme a noi la squadra allenarsi".