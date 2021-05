LA PRIMA SCELTA DA FARE

Sono ore di attesa quelle che si stanno vivendo in casa Fiorentina. I viola, dopo aver concluso sabato il proprio campionato a quota 40 punti, sono attualmente senza allenatore ed hanno come obiettivo quello di cercare il prima possibile di trovare il sostituto di Iachini. Il favorito in questo momento per sedersi sulla panchina del Franchi è senza dubbio Paulo Fonseca, ex tecnico della Roma che è stato salutato dai giallorossi qualche settimana fa. La società sta portando avanti i contatti ormai da tempo ed anche in giornata sono previsti ulteriori aggiornamenti perché la Fiorentina vorrebbe accelerare per annunciarlo entro il weekend.

La scelta definitiva ancora non è stata fatta, ma le alternative che resistono non sono molte. Gattuso, che sembrava essere il prescelto, è una pista che si è raffreddata tanto ormai da giorni a causa soprattutto dell'inserimento di altri club come la Lazio e sono davvero poche le possibilità che diventi il tecnico della Fiorentina. Il tempo sarà galantuomo e ci dirà chi guiderà una squadra che ha disperato bisogno di una rivoluzione per poter ambire a traguardi importanti che una città come Firenze merita. Per Commisso ed i dirigenti la priorità adesso è questa, nient'altro. Prima di poter pensare a qualsiasi tipo di operazione sarà deciso l'allenatore e Fonseca è sempre più in pole position. Il futuro della Fiorentina passa da questa settimana.