FirenzeViola La "prima" della Curva dopo la diffida: gli occhi sono tutti puntati sul tifo viola

Servirà ancora una volta l’instancabile spinta del Franchi. Quella marea viola già determinante nel recente passato contro Juventus e prima ancora Panathinaikos (nonostante una pioggia torrenziale) che dovrà spingere la Fiorentina all’ennesimo successo stagionale interno contro una big. Del resto se in questo campionato a Campo di Marte hanno già lasciato le penne formazioni del calibro di Inter, Milan, Roma e Lazio (oltre alla già citata Vecchia Signora) un motivo dovrà pur esserci.

Per dettare legge

Il dato di fatto è che l’undici di Palladino riesce a esprimersi al meglio quando non deve fare la partita ma può ripartire in contropiede e pungere e visto che lo stesso canovaccio tattico sarà lo spartito del match che andrà in scena domani pomeriggio contro l’Atalanta è lecito attendersi da parte di Ranieri e compagni una gara di spessore. Certo, rispetto ad altre formazioni che sono passate da Firenze la Dea scenderà in campo con la voglia di far punti preziosi in chiave scudetto eppure la Fiorentina ha saputo dettar legge anche nelle gare che sulla carta sembravano un Everest da scalare. E le assenze di Ederson e Retegui potrebbero in tal senso far pensare positivo.

Nella top-5

Lo sa bene la squadra viola ma lo ha compreso al meglio anche il tifo, visto che i numeri fin qui registrati al botteghino raccontano come si arriverà molto facilmente ad almeno 21mila spettatori presenti per la gara di domani: a ieri erano già 20mila i tagliandi staccati, con Curva Ferrovia e i due Parterre (tribuna e Maratona) già sold out ma un po’ in tutti i settori la disponibilità di biglietti è davvero poca. A invogliare i tifosi ancora indecisi potrebbe essere lo score fin qui accumulato dalla Fiorentina tra le mura amiche: ad oggi i viola sono la quinta società A col miglior rendimento casalingo (30 punti frutto di 9 vittorie, 3 pari e 3 ko), dietro solo a Inter (33), Bologna e Napoli (32) e Roma (31).

Occhio, curva!

Quella che andrà in scena domani sarà anche la prima partita casalinga della Fiorentina che verrà giocata dopo la maxi multa (con diffida per la Ferrovia) comminata al club viola per la coreografia “Juve m…a” realizzata due settimane fa. Ecco perché è logico pensare che gli occhi di tutte le autorità (dalle forze armate ai delegati della Lega) saranno più che attenti a quanto accadrà in curva, visto che - stante la sanzione imposta alla società, che ha comunque inoltrato ricorso - un altro passo falso potrebbe portare alla chiusura dell’intero settore. E in un match da qualche anno più che bollente come quello contro l’Atalanta il rischio d’errore potrebbe essere più alto.