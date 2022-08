ITALIANO: "NON FACILE PREPARARE MATCH, MA SAREMO TUTTI PRONTI"

Vincenzo Italiano, in vista della partita di domani, è intervenuto così ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina:

Dopo l'Europa c'è il derby...

"Siamo reduci da questa bella vittoria in Europa. Abbiamo fatto un buon primo tempo e abbiamo un ritorno da giocare. Il derby co l'Empoli è molto sentito. A casa danno filo da torcere a tutti ma ci faremo trovare pronti".

Quali sono le maggiori insidie dell'Empoli?

"In casa sono una squadra temibile. Ricordo lo scorso anno. Fu una sconfitta bruciante. Sappiamo chi affronteremo, stiamo bene e dobbiamo alimentare la striscia di vittorie".

La lezione dell'anno scorso a Empoli è servita?

"L'anno scorso era servita, poi ci siamo ripresi. Ogni anno la storia è diversa, hanno cambiato allenatore. Tutto cambia ma le qualità e le doti dell'Empoli le conosciamo".

Come si recuperano le energie dopo aver giocato giovedì?

"Non è facile. Abbiamo preparato la partita in un solo allenamento. Devi essere bravo subito a livello mentale e strategico. Devi poi sfruttare i giocatori freschi. Tutti dobbiamo sfruttare ogni possibilità, sono fiducioso e so che chi andrà in campo farà la prestazione".

Commisso aveva chiesto di iniziare col piede giusto...

"Abbiamo ottenuto due vittorie che ci fanno lavorare con serenità e grande autostima. Abbiamo fatto felice il presidente che aveva chiesto una partenza positiva. So che è contento, le difficoltà le abbiamo tutti. Noi in Italia siamo quelli che in questo periodo giocheranno più partite. Dobbiamo continuare e regalare soddisfazioni".

Come sta la squadra?

"Qualche acciacco c'è. Qualcuno può far fatica a recuperare ma c'è ancora tempo per arrivare alla gara. Abbiamo tanti calciatori di qualità nella rosa, tutti mentalizzati. Ci faremo trovare pronti".

Sono andati in gol diversi giocatori. La Fiorentina ha dimostrato di avere molte soluzioni...

"Sono contento perché in zona gol dobbiamo partecipare in tanti. Gli attaccanti hanno l'obbligo di farlo con maggior continuità ma questo è quello che vogliamo".