IL MERCATO IN 90'', LOVATO IN DIFESA E IL RINNOVO DI SOTTIL

Nuovo appuntamento con "Il Mercato in 90 secondi", la rubrica di Niccolò Ceccarini in esclusiva per FirenzeViola.it. Il mercato viola al momento è piuttosto fermo, in attesa di capire le valutazioni di Italiano a Moena.

Per la difesa però già si pensa alle alternative a Milenkovic: una su tutte è quella del ritorno di Nastasic, ma occhio a Lovato dell'Hellas Verona. Per la sinistra in questi giorni Terzic si sta muovendo bene e potrebbe essere l'alternativa a Biraghi.

A centrocampo si cerca un regista, con Pulgar che potrebbe anche restare a Firenze e fare lui da fare in mezzo. In quel caso ci sarebbe un investimento in un altro ruolo a centrocampo: Zaccagni resta un'idea. In attacco la Fiorentina vuole blindare Sottil fino al 2026.