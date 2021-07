IL MERCATO IN 90'', DA S. LARSEN A MESSIAS: I MOVIMENTI VIOLA

Nuova puntata de "Il Mercato in 90 secondi", la rubrica curata da Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, nella quale si analizzano i movimenti di mercato della Fiorentian.

Detto che ci sarà bisogno di pazienza per il prossimo colpo della Viola, la società sta comunque ragionando sui futuri investimenti. Uno di questi sarà probabilmente sulla fascia destra, dove Lirola è destinato a partire in direzione Marsiglia: per quel ruolo, la Fiorentina sta valutando Strygen Larsen dell'Udinese. Al centro della difesa è invece Kouyate del Metz il nome da seguire, soprattutto dopo l'addio di Milenkovic, mentre in attacco bisogna cedere qualche giocatore prima di fare un altro investimento importante. Kouame può partire e ad Italiano piace molto Junior Messias.

