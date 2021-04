IL MERCATO IN 90'': CRAGNO-HYSAJ-SENSI GLI OBIETTIVI

Puntuale come ogni venerdì l’appuntamento fisso con Il Mercato in 90’’ la rubrica in esclusiva per FirenzeViola.it a cura dell’esperto di mercato, nonché direttore di TMW Radio, Niccolò Ceccarini.

La Fiorentina ha scelto Rino Gattuso con cui ha iniziato le trattative ma si parla anche di giocatori. Dragowski sta facendo una stagione super ma se arriva un'offerta importante la Fiorentina potrebbe lasciarlo partire e al suo posto punta Alessio Cragno. Focus sul laterale destro: Lirola sta facendo bene al Marsiglia che potrebbe riscattarlo e in quel caso punterebbe su Hysaj che non rinnova con Napoli. E il nome giusto per il centrocampo è Sensi, se l'Inter vorrà però lasciarlo andare. Guardate il video di Firenzeviola con tutte le news del nostro esperto di mercato.